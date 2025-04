Cadute degli anziani ai Martedì della salute un incontro dedicato alla prevenzione

Martedì 15 aprile, con inizio alle ore 15, all'Emporio Solidale in via Primo Maggio 62, il secondo incontro del ciclo di eventi dedicato alla salute degli anziani promosso dall'ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza in collaborazione con l'Ausl di.

