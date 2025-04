Anteprima24.it - Cade la sbarra sull’auto in manovra in un parcheggio: paura nel Telesino

Tempo di lettura: < 1 minutoSolo tanto spavento ieri sera a San Salvatorenei pressi di un centro commerciale della zona, ma nessun ferito per un inusuale incidente in un’area diprivata. Una Renegade indi uscita è stata colpita, in fase di attraversamento del varco dalladi delimitazione dell’accesso. Forte il botto, gravi i danni all’autovettura ma il conducente è rimasto incolume. Per liberare la zona è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Telese Terme che hanno provveduto a rimettere in sicurezza l’area. I Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita stanno appurando la dinamica dell’incidente al fine di verificare eventuali responsabilità dell’accaduto.(foto repertorio)L'articololainin unnelproviene da Anteprima24.