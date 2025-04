Cade in moto per un malore Alberto Lando Ricca morto mentre tornava a casa da una festa di motociclisti a Parma

malore la causa dell’incidente in cui ha perso la vita Alberto Ricca (nella foto), 56 anni di Soresina, dove viveva con l’anziana madre. L’uomo stava rientrando a casa in piena notte dopo una festa di motociclisti a Parma: era iscritto al circolo degli Hells angels moto club Cremona ed era conosciuto con il soprannome di Lando perché da giovane somigliava a Buzzanca. Il cinquantaseienne era bordo della sua moto Indian quando, sul rondò di via Picenengo all’imbocco della Paullese non ha curvato ma ha tirato dritto finendo sull’aiuola. I soccorritori, arrivati sul posto con auto medica e ambulanza della Croce Verde, lo hanno trovato accasciato a terra. Le sue condizioni sono apparse subito disperate: è stato rianimato sul posto, ma senza alcun risultato e dopo diversi tentativi a Ricca è stato dichiarato morto e il suo corpo è stato portato all’obitorio in attesa delle disposizioni del magistrato, che potrebbe disporre l’autopsia. Ilgiorno.it - Cade in moto per un malore, Alberto “Lando” Ricca morto mentre tornava a casa da una festa di motociclisti a Parma Leggi su Ilgiorno.it Cremona – Forse unla causa dell’incidente in cui ha perso la vita(nella foto), 56 anni di Soresina, dove viveva con l’anziana madre. L’uomo stava rientrando ain piena notte dopo unadiciclisti a: era iscritto al circolo degli Hells angelsclub Cremona ed era conosciuto con il soprannome diperché da giovane somigliava a Buzzanca. Il cinquantaseienne era bordo della suaIndian quando, sul rondò di via Picenengo all’imbocco della Paullese non ha curvato ma ha tirato dritto finendo sull’aiuola. I soccorritori, arrivati sul posto con auto medica e ambulanza della Croce Verde, lo hanno trovato accasciato a terra. Le sue condizioni sono apparse subito disperate: è stato rianimato sul posto, ma senza alcun risultato e dopo diversi tentativi aè stato dichiaratoe il suo corpo è stato portato all’obitorio in attesa delle disposizioni del magistrato, che potrebbe disporre l’autopsia.

Cade in moto per un malore, Alberto “Lando” Ricca morto mentre tornava a casa da una festa di motociclisti a Parma. Terribile incidente sulla Paullese, morto 56enne. Dal territorio - Morto motociclista. Alberto Chersoni morto a 19 anni nell’incidente a Bologna: voleva fare il dentista. Cade dallo scooter mentre torna a casa, 62enne muore sul colpo. Malore dopo un bagno in piscina, Alberto De Domenico muore a 22 anni. Il dramma della famiglia: cinque anni fa. Ne parlano su altre fonti

Cade in moto per un malore, Alberto “Lando” Ricca morto mentre tornava a casa da una festa di motociclisti a Parma - Il 56enne di Soresina era iscritto al circolo degli Hells angels moto club Cremona. Il messaggio degli amici: “Cavalca per sempre, fratello. Gli angeli non muoiono mai” ... (ilgiorno.it)

Schianto in moto sulla Paullese, forse per un malore: muore Alberto Ricca, 56 anni - Alberto Ricca, 56 anni, ha perso la vita in un indicente stradale la scorsa notte lungo la Paullese, alle porte di Cremona. Secondo i primi accertamenti, l’uomo, originario di Soresina, potrebbe aver ... (msn.com)

Cade dalla bici per un malore, travolto e ucciso da un'auto - (ANSA) - MANTOVA, 15 GEN - Un ciclista ha avuto un malore, è caduto sull'asfalto mentre sopraggiungeva un'auto che l'ha travolto e ucciso. E' successo questa mattina, 15 gennaio, a Montata Carra ... (msn.com)