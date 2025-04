Dayitalianews.com - Cade dal balcone del suo appartamento… Il tremendo impatto col suolo non gli lascia scampo. E’ deceduto sul colpo un uomo di 52 anni. E’ successo ad Aprilia

Una caduta fatale nel cuore della notteLa città disi è svegliata sotto shock dopo la notizia della morte di undi 52, precipitato nella notte daldi casa. L’episodio si è consumato in una palazzina del quartiere Primo, intorno alle ore 2:00, quando alcuni residenti, allarmati da un forte tonfo, hanno allertato i soccorsi.Inutili i tentativi di rianimazione: la vittima è deceduta sulSul luogo sono rapidamente giunti i sanitari del 118, ma nonostante l’immediato intervento, per il 52enne non c’era più nulla da fare: l’è morto sul, a causa dei traumi riportati nella caduta da un’altezza di diversi metri. La salma è stata trovata ai piedi del condominio in cui viveva.Indagini in corso da parte dei carabinieriI carabinieri del Reparto Territoriale di, giunti sul posto poco dopo i soccorsi, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.