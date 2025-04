Cadavere di donna nel fiume Serio si indaga per omicidio

Sul ritrovamento del corpo senza vita di una donna nel fiume Serio, ad Alzano Lombardo (provincia di Bergamo), la procura ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di omicidio volontario. Al momento, nessuna pista è esclusa, e l'apertura del fascicolo rappresenta un passaggio formale per permettere lo svolgimento di tutti i necessari accertamenti, utili a chiarire se vi siano cause esterne all'origine del decesso.La vittima, al momento, non è stata identificata, poiché priva di documenti, ma i primi riscontri indicano che si tratterebbe di una donna di età compresa tra i 30 e i 35 anni. I carabinieri, intervenuti nella serata di ieri, hanno riferito che sul corpo non sono emersi segni evidenti di morte violenta.Il ritrovamentoIl corpo è stato ritrovato seminudo al momento del recupero.

