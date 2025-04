Cadavere carbonizzato dentro un' auto bruciata a Clusone vicino Bergamo

Bergamo, ritrovato un corpo carbonizzato dentro un’auto andata in fiamma a Clusone - Una tragedia con contorni ancora tutti da chiarire è avvenuta nella notte a Clusone. I vigili del fuoco sono stati chiamati poco dopo le 3 insieme a un'ambulanza dei Volontari della… Leggi ... (informazione.it)

Bergamo, auto in fiamme a Clusone: corpo carbonizzato all'interno - La strada è stata chiusa per consentire i rilievi dei carabinieri di Clusone e Bergamo che al momento non escludono alcuna ipotesi ... (tg24.sky.it)

Giallo a Clusone: auto brucia in strada, nell’abitacolo trovato un cadavere - Indagini dei carabinieri in corso, dopo la chiamata dei vigili del fuoco che hanno fatto la macabra scoperta al termine del loro intervento. Identità da accertare, non si esclude alcuna pista ... (msn.com)