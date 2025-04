Liberoquotidiano.it - "Burocrati ingessati": Ceccardi spiana Parenzo | Video

"Un vero e proprio scoop". A L'Aria Che Tira Susanna, reduce dal congresso della Lega a Firenze, ricorda quanto detto da Elon Musk. "Ha partecipato inanche Musk, che ha detto una cosa importantissima, cioè che l'obiettivo è raggiungere i dazi zero tra Europa e Stati Uniti. Questo è un vero e proprio scoop che andrebbe riportato", spiega l'europarlamentare del Carroccio a Davidche decide così di mandare in onda le parole precise del magnate. Ma il conduttore di La7 ammette di "non riuscire a capire": "O sono troppo stupido. ma non capisco, Musk dice questo a pochi giorni dall'entrata in vigore dei dazi per mano del suo capo". Da qui la risposta di: "non sei stupido, ma evidentemente non ti intendi di trattative di cui invece si intende molto bene il presidente americano Donald Trump.