Buongiorno ha un problema muscolare. Non ce la fa nemmeno Meret. Tutti e due in panchina.Stellini ha spiegato che Buongiorno non si è allenato in settimana. E quindi non ha recuperato.Ecco le formazioni di Bologna-Napoli.Defezione a sorpresa per il Napoli. Non gioca Buongiorno per un piccolo problema muscolare, informa Massimo Ugolini a Sky Sport. Stringe invece i denti Meret nonostante il problema intestinale. Al posto di Buongiorno gioca Juan Jesus.BOLOGNA – Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Vincenzo ItalianoNAPOLI – Scuffet; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte (in panchina va Cristian Stellini).Buongiorno: «Lukaku l’attaccante più difficile che abbia marcato. Ilnapolista.it - Buongiorno ha un problema muscolare. Non ce la fa nemmeno Meret. Tutti e due in panchina Leggi su Ilnapolista.it ha un. Non ce la fae due in.Stellini ha spiegato chenon si è allenato in settimana. E quindi non ha recuperato.Ecco le formazioni di Bologna-Napoli.Defezione a sorpresa per il Napoli. Non giocaper un piccolo, informa Massimo Ugolini a Sky Sport. Stringe invece i dentinonostante ilintestinale. Al posto digioca Juan Jesus.BOLOGNA – Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Vincenzo ItalianoNAPOLI – Scuffet; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte (inva Cristian Stellini).: «Lukaku l’attaccante più difficile che abbia marcato.

