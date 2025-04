Buongiorno ha un problema muscolare e va in panchina C’è invece Meret

Buongiorno ha un problema muscolare e va in panchina. C’è invece Meret.Ecco le formazioni di Bologna-Napoli.Defezione a sorpresa per il Napoli. Non gioca Buongiorno per un piccolo problema muscolare, informa Massimo Ugolini a Sky Sport. Stringe invece i denti Meret nonostante il problema intestinale. Al posto di Buongiorno gioca Juan Jesus.BOLOGNA – Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Vincenzo ItalianoNAPOLI – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte (in panchina va Cristian Stellini).Buongiorno: «Lukaku l’attaccante più difficile che abbia marcato. Conte è un allenatore molto aperto al dialogo»Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Betsson Sport toccando numerosi argomenti. Ilnapolista.it - Buongiorno ha un problema muscolare e va in panchina. C’è invece Meret Leggi su Ilnapolista.it ha une va in. C’è.Ecco le formazioni di Bologna-Napoli.Defezione a sorpresa per il Napoli. Non giocaper un piccolo, informa Massimo Ugolini a Sky Sport. Stringei dentinonostante ilintestinale. Al posto digioca Juan Jesus.BOLOGNA – Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Vincenzo ItalianoNAPOLI –; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte (inva Cristian Stellini).: «Lukaku l’attaccante più difficile che abbia marcato. Conte è un allenatore molto aperto al dialogo»Alessandro, difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Betsson Sport toccando numerosi argomenti.

Buongiorno ha un problema muscolare e va in panchina. C’è invece Meret. Napoli, gli infortuni da inizio stagione: da Neres ad Anguissa, tutti i ko. Italia-Germania, probabili formazioni: Spalletti lancia il festival di Napoli. Napoli, stop Olivera: salta la Juventus. Torna Buongiorno. Gazzetta su Buongiorno: il problema, più che strutturale, dovrebbe essere muscolare e interessare i tessuti della schiena. Ne parlano su altre fonti

Politano ha un problema muscolare: cosa filtra da Castel Volturno - che ancora non ha detto nulla in merito, ma Politano - spiega Pasquale Tina, inviato di Radio Marte a Castel Volturno-dovrebbe avere un piccolo problema muscolare ed essere out contro la Fiorentina. (msn.com)

Roma, problema muscolare per Abdulhamid - Il terzino sinistro giallorosso ha chiesto di essere sostituito per un problema muscolare accusato dopo uno scatto. (Sport Mediaset) ... (informazione.it)