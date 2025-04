Notizieaudaci.it - Buon onomastico Ermanno oggi 7 aprile, immagini e gif da condividere sui social

Si festeggia il 7Sant’di Colonia, protettore dei celibi e dei sacrestani. Chiese di essere ammesso nel monastero premostratense di Steinfield ma aveva appena 12 anni e gli fu negato l’ingresso. In ogni caso i monaci si preoccuparono della sua educazione e dell’istruzione scolastica.A 12 anni chiese l’ammissione al MonasteroAl termine degli studi tornò a Steinfield e diventò monaco e, dopo aver servito per un periodo in refettorio, fu nominato sacrestano, un incarico che gradiva perché gli consentiva di dedicare più tempo alle preghiere. Il suo sacerdozio fu caratterizzato da omelie sempre più intense e nel tempo divenne difficile trovare qualcuno che servisse alle sue messe in quanto entrava in estasi e prolungava il tempo delle celebrazioni. Fu afflitto da problemi di salute per gran parte della vita, aggravati anche dal digiuno e da altre pratiche penitenziali.