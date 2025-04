Bollicinevip.com - Buon compleanno Gianluca Grignani: la voce che ci ha segnato

Leggi su Bollicinevip.com

: ladi una generazione inquietaUnche segna ricordi e canzoni indelebiliOggi compie gli anni, e io non posso fare a meno di sentirmi addosso una scia di malinconia mista a gratitudine. Perché sì, siamo cresciuti con le sue canzoni. Non erano solo note, erano bussole emotive. E se eri adolescente tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000, La mia storia tra le dita era più di una hit: diventava il sottofondo delle nostre prime delusioni d’amore, delle lettere mai spedite, delle camminate solitarie col lettore CD in tasca, mentre il mondo sembrava sempre troppo grande.La verità di: tra autenticità e inquietudinePH WPnon ha mai finto. Bello e dannato prima che fosse una moda stanca, aveva lo sguardo inquieto di chi combatte i propri fantasmi, ma anche lacalda di chi sussurra: “so cosa provi, anch’io ci sono passato.