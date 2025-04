Bunino segna ma la Casertana pareggia a Giugliano | 1-1 al De Cristofaro

Casertana non basta l'iniziale vantaggio di Bunino. Njambè risponde per il Giugliano e il derby campano allo Stadio Alberto De Cristofaro termina 1-1. La squadra di Manuel Iori conquista un punto in trasferta e recupera terreno sul Latina, ora distante soltanto due lunghezze.

