Sport.quotidiano.net - Bundesliga: Dortmund bussa alle porte dell'Europa, prima vittoria di Low con il Lipsia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Berlino 7 aprile 2025 - Giornata numero 28 di campionato tedesco dove si allarga la forbice tra le prime due fuggitive in classifica, Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, e tutte le rivali. Le due formazioni in vetta vincono entrambe e ampliano il margine sul terzo posto, complice il ko del Francoforte. Ilsi lancia in vistaa Champions League maltrattando il Friburgo e si rimette in scia ad appena 5 punti dal quarto posto. In zona retrocessione torna a fare punti il Kiel, mentre l'Union Berlino prova a svincolarsi definitivamente dalla lotta per non retrocedere. L'esitoe partite del weekend Il weekend di calcio tedesco si apre già al venerdì sera, quando il Bayern Monaco fa un sol boccone'Augsburg in una nettaper 1-3. Tutto facile per i bavaresi, i quali però non possono esultare fino alla fine a causa'infortunio patito da Musiala, costretto a uscire anzitempo.