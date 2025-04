Dayitalianews.com - Bullizzata da tre coetanee: “Sei così brutta che devi morire”. La terribile vicenda di una minorenne, per anni fatta oggetto di scherno. La vicenda, finita in Tribunale, a Roma sud

Un incubo lungo tre: “Seiche”Per Anna (nome di fantasia), la quotidianità tra i banchi di scuola e le strade del suo quartiere nella periferia sud disi era trasformata in un inferno. Da quando aveva 13, la ragazza — affetta da un lieve ritardo cognitivo che non le impedisce di condurre una vita normale — è statacontinuo di vessazioni e insulti, portati avanti da tre: Maria, Giovanna e Teresa (anche questi nomi di fantasia).Umiliazioni sistematiche e insulti su TikTokSecondo le indagini, le tre imputate non si sono limitate a offendere verbalmente la loro vittima con frasi come “Perché vivi sulla Terra?” o “Seiche”. Avrebbero anche creato contenuti su TikTok, in cui deridevano persone con difficoltà cognitive, facendo riferimento esplicito a Anna.