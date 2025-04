Bullismo truffe e integrazione | l’Arma fa rete con cittadini e studenti

l’Arma dei Carabinieri volto alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi.A Montella, il Comandante della Compagnia, insieme ai militari della locale Stazione Carabinieri ha incontrato gli alunni dell’istituto scolastico l’I.S.S.R. D’Aquino, affrontando tematiche quali il Bullismo, il cyberBullismo, l’utilizzo consapevole dei social network e i pericoli derivanti da comportamenti scorretti o dall’uso improprio della rete. Anteprima24.it - Bullismo, truffe e integrazione: l’Arma fa rete con cittadini e studenti Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato hanno intensificato il loro impegno nella realizzazione di incontri di prossimità, finalizzati a sensibilizzare e informare giovani e anziani su tematiche di grande rilevanza sociale. Tali iniziative, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, rientrano nell’ampio programma deldei Carabinieri volto alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi.A Montella, il Comandante della Compagnia, insieme ai militari della locale Stazione Carabinieri ha incontrato gli alunni dell’istituto scolastico l’I.S.S.R. D’Aquino, affrontando tematiche quali il, il cyber, l’utilizzo consapevole dei social network e i pericoli derivanti da comportamenti scorretti o dall’uso improprio della

Bullismo, truffe e integrazione: l’Arma fa rete con cittadini e studenti. Sensibilizzare e informare: proseguono gli incontri dei Carabinieri con giovani e anziani. L’Arma dei carabinieri in prima linea contro le truffe agli anziani. Ne parlano su altre fonti

