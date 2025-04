Buffon non ha dubbi | Thiago Motta? Lo step alla Juve gli farà bene Ho tanta fiducia dico questo sul suo futuro

A DAZN dopo Roma Juve, il big match che ha chiuso la domenica di Serie A, ha parlato anche Gianluigi Buffon. Ecco le sue dichiarazioni su Thiago Motta.

Thiago Motta – «Nel suo percorso di crescita anche questo tipo di step gli farà bene per migliorare ancora. Sul futuro di Thiago e su quello che diventerà ho tanta fiducia».

