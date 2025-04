Buffon incorona Conte e il Napoli | che commento sulla lotta Scudetto

commento di Buffon su Antonio Conte e il Napoli è da applausi: nessun dubbio sul tecnico azzurro e sulla lotta Scudetto.Gigi Buffon è stato ospite a Dazn, dove ha avuto occasione di commentare tutti i temi più rilevanti dell'ultima giornata di Serie A e non solo. Chiaramente, ha assunto un ruolo rilevante nella sua discussione anche la lotta Scudetto e i possibili stravolgimenti che questa potrebbe subire a causa del pareggio dell'Inter a Parma, con il Napoli che ha domani l'incredibile occasione di accorciare a -1 dalla vetta in caso di vittoria contro il Bologna.Buffon: "Conte ha una capacità comunicativa clamorosa"Buffon, nel corso del suo intervento, non ha negato l'importanza che potrebbe avere la frenata nerazzurra, ma non vede il Napoli obbligato alla vittoria domani:Per me non è una novità, dalla prima giornata la lotta Scudetto è Napoli-Inter.

