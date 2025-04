Juventusnews24.com - Buffon giustifica i due ex bianconeri nella scelta di lasciare la Juve: «Ci sono giocatori che hanno bisogno di questo per performare al meglio»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ex portiere della, ha parlato di questi due ex: il loro addio a Madama è comprensibile soprattutto per questa ragioneA DAZN dopo Roma, il big match che ha chiuso la domenica di Serie A, ha parlato anche Gianluigi. Ecco le sue dichiarazioni, chespaziato due ex: Moise Kean e Nicolò Fagioli.KEAN E FAGIOLI – «Moise deve fare quello che lo rende felice. Cialcunichedi determinati ambienti peral. Lui a Firenze ha trovato questa situazione. Cianche altri esempi come Fagioli, anche per lui è stata una cosa simile. La sua esigenza era trovare una squadra che gli desse fiducia».L’INTERVISTA INTEGRALE DIA DAZN POST ROMALeggi suntusnews24.