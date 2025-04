Inter-news.it - Buffon convinto: «Inter, col Parma un problema mentale. Pensava questo!»

Gianluigiha sottolineato quella che, dal suo punto di vista, è stata la ragione alla base della rimonta subìta dall’contro ilnell’ultimo turno di Campionato.LA CONSIDERAZIONE – L’si è fatta rimontare dal, nel secondo tempo della sfida del Tardini pareggiata 2-2 dalle due compagini. Sul punto si è espresso l’ex portiere Gianluigi, che a DAZN ha posto l’accento sulla ragione alla base della rimonta: «L’unico obiettivo dev’essere quello di andare in fondo dovunque, a prescindere dalla competizione. Rispetto alla partita col, penso che il discorso sia stato principalmente. Quando mancano 30 minuti dalla fine, ed è in vantaggio 2-0, una squadra come l’deve portare a casa la partita. Inconsciamente, pensi di aver chiuso il match. In quelle partite sei concentrato su te stesso, ma è chiaro che quando vedi che gli avversari hanno tanti infortunati sei contento.