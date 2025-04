Iltempo.it - Bufera dazi sui mercati. Trump: "Guadagniamo miliardi", le proteste e lo scontro con la Cina

"Ogni settimana gli Stati Uniti, di cui tutti si approfittano da tanto tempo, stanno riportandodi dollari dai Paesi profittatori con igià in vigore". Lo scrive su Truth Donald, anche in risposta alle dichiarazioni dellasecondo cui "l'abuso deida parte degli Stati Uniti equivale a privare i Paesi, soprattutto quelli nel Sud Globale, del loro diritto allo sviluppo". "Questo nonostante il più grande approfittatore di tutti, la, i cuistanno crollando, abbia appena aumentato i suoidel 34%, in aggiunta a quelli a lungo termine già assurdamente elevati, senza tenere conto del mio avvertimento ai Paesi profittatori di non reagire", prosegue. Tuttavia sono centinaia di migliaia di americani che nel weekend scorso, in migliaia di località, hanno detto a'hands off',giù le mani, "dal nostro governo, dalla nostra economia, dai nostri diritti", molti sono scesi in piazza spinti dalla preoccupazione per i propri fondi pensione in caduta verticale nella tempesta finanziaria scatenata daidi