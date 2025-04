Bucciantini su Bayern Inter | I tedeschi stanno peggio dei nerazzurri L’Inter è una squadra da evento Sull’assenza di Bastoni…

Bucciantini ha espresso le sue considerazioni sul big match di Champions League, Bayern Inter, in programma martedì sera all’Allianz ArenaBucciantini a Sky Sport ha fatto il punto della situazione su Bayern Monaco Inter.SU Bayern Inter – «L’Inter in Europa ha mostrato una concentrazione, una tenuta del campo. Sa che un errore costa caro. Nella sua stagione ottima ha selezionato bene come proporsi. L’Inter ideale è quella che difende in Champions e attacca in Serie A, ma è poi il valore dell’avversario che permette queste cose. Penso che sia il valore dell’Inter che faccia sperare di vedere questa composizione reale, con l’organico che sta recuperando. Manca solo Dumfries, gli altri ci sono».QUANTO SPOSTA LA PRESENZA O MENO DI BASTONI? – «Tanto, cambia anche la gestione mentale e la serenità con cui Inzaghi può giocare con i 3 Interpreti in quella zona fondamentale del campo. Internews24.com - Bucciantini su Bayern Inter: «I tedeschi stanno peggio dei nerazzurri. L’Inter è una squadra da evento. Sull’assenza di Bastoni…» Leggi su Internews24.com di Giacomo Giuratoha espresso le sue considerazioni sul big match di Champions League,, in programma martedì sera all’Allianz Arenaa Sky Sport ha fatto il punto della situazione suMonaco.SU– «L’in Europa ha mostrato una concentrazione, una tenuta del campo. Sa che un errore costa caro. Nella sua stagione ottima ha selezionato bene come proporsi. L’ideale è quella che difende in Champions e attacca in Serie A, ma è poi il valore dell’avversario che permette queste cose. Penso che sia il valore dell’che faccia sperare di vedere questa composizione reale, con l’organico che sta recuperando. Manca solo Dumfries, gli altri ci sono».QUANTO SPOSTA LA PRESENZA O MENO DI BASTONI? – «Tanto, cambia anche la gestione mentale e la serenità con cui Inzaghi può giocare con i 3preti in quella zona fondamentale del campo.

