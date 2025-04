Ilfattoquotidiano.it - Bu spaventa Musetti: l’azzurro trema, poi rimonta e vince il primo match a Montecarlo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sembra solo un gioco di parole, invece è quello che è successo davvero in campo: BuLorenzo, che ci mette oltre un’ora per cominciare davvero il suo torneo die ne impiega quasi tre per battere il suo rivale cinese, 23enne numero 67 al mondo.se l’è vista davvero brutto, sotto di un set e di un break: poi è riuscito a risolvere il grattacapo, non senza soffrire. Bu Yunchaokete ha lottato testa a tesa conanche nel terzo set. Il punteggio finale recita 4-6, 7-5, 6-3. Alla fine il 23enne carrarino accede al secondo turno del Masters 1000 di2025, ilsulla terra rossa: affronterà il ceco Ji?í Lehe?ka.IL PROGRAMMA DI OGGI – Lunedì azzurro aha cominciato male, subendo il break già nelgioco. Bu si è mostrato solidissimo al servizio, tenendo il vantaggio fino a portare a casa ilparziale.