Brutto schianto in Carso tra i carabinieri e un' auto | in cinque a Cattinara

Tree carabinieri e i due occupanti di una autovettura sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo un incidente avvenuto all'ingresso dell'abitato di Santa Croce, sul Carso triestino, nel pomeriggio di oggi 7 aprile. Sul luogo del sinistro, le cui cause sono al vaglio delle forze dell'ordine intervenute.

