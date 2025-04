Spazionapoli.it - Brutte notizie per il Napoli: “Non ci sarà a Bologna”, stop per infortunio

Non una bella notizia per Antonio Conte, che deve incassare il forfait di uno dei suoi fedelissimi in vista del delicato match di campionato contro il.Un’occasione per ilda non fallire a ogni costo. Il club azzurro si affaccia al Monday Night della trentunesima giornata del campionato di Serie A, contro il, con la consapevolezza di avere tra le mani un jolly davvero importante per quanto riguarda la lotta per la vittoria dello Scudetto. La missione di Antonio Conte e dei suoi uomini è quella di recuperare terreno dall’Inter, uscita dalla trasferta di Parma con un solo punto.Tuttavia, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana deve incassare un’assenza importante per la sfida contro la squadra di Vincenzo Italiano. Malgrado la situazione indisponibili sia pressoché rientrata (Scott McTominayregolarmente a disposizione, così come si evince dalle ultime novità a poche ore dalla sfida), Conte deve fare a meno di uno dei suoi fedelissimi che, nelle ultime uscite, era apparso particolarmente in forma.