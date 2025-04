Zonawrestling.net - Bron Breakker sogna un match contro Roman Reigns: “È il migliore, voglio imparare da lui”

non ha alcun dubbio su chi vuole affrontare:. La stella nascente della WWE lo ha dichiarato senza mezzi termini durante un’intervista a SHAK Wrestling, rivelando che affrontare l’ex Undisputed WWE Universal Champion è in cima alla sua lista dei desideri: “Mi piacerebbe tantissimo lavorare conun giorno” ha detto, “Semplicemente perché è il.”come maestro:vuoledal Tribal ChiefUn elogio del genere non è da poco., che sta attirando l’attenzione con le sue prestazioni da forza della natura a RAW, dice che il suoda sogno va ben oltre il semplice clamore. Per lui, si tratta di fare un salto di livello: “Abbiamo avuto un piccolo momento io e lui alla Rumble di quest’anno 2025” ha aggiunto, riferendosi al loro breve confronto durante la Royal Rumbleche ha fatto parlare i fan di un possibile sfuturo: “Spero davvero di potermi trovare faccia a faccia con lui un giorno e poter lavorare insieme.