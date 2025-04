Ilpescara.it - Breve corso di letteratura umoristica

Leggi su Ilpescara.it

Si terrà undinella Libreria On The Road di Montesilvano, a cura di Valentina Presti Danisi. Della durata complessiva di 4 ore, si terrà sabato 12 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.Uno dei più vecchi luoghi comuni in tema di umorismo, storicamente.