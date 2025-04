Brescia vince la semifinale contro Emma Villas al Centro San Filippo

Brescia 3 Emma Villas 2 Brescia: Erati 10, Hoffer, Cavuto 14, Bonomi, Tiberti 3, Tondo 7, Cominetti 23, Cargioli, Franzoni, Zambonardi, Bettinzoli, Bisset 17, Manessi, Raffaelli. Allenatore Zambonardi.Emma Villas: Trillini 6, Nevot 3, Bonami, Melato, Coser, Alan 1, Alpini, Nelli 18, Rossi, Pellegrini, Randazzo 16, Ceban 10, Cattaneo 11. Allenatore Graziosi.Arbitri: Scotti, Armandola. Parziali: 23-25, 25-17, 25-18, 20-25, 15-12. Brescia – Gara 1 di semifinale va a Brescia. La battaglia campale al Centro San Filippo premia i padroni di casa, più continui sull'arco dei cinque set. Emma Villas paga la serata non straordinaria dei suoi attaccanti (nessuno sopra il 40 per cento di realizzazione), riesce in modo quasi insperato a portare la sfida al quinto, poi crolla sul più bello. La striscia di vittorie consecutive si ferma a quota dieci, ma la serie è ancora apertissima.

