Breathtaking | la plastica che uccide nelle foto di Fabrizio Ferri in mostra a Milano

plastica per raccontare quanto sta accadendo nei nostri oceani. E per porre una domanda: «Tu cosa puoi fare?» Vanityfair.it - Breathtaking: la plastica che uccide nelle foto di Fabrizio Ferri in mostra a Milano Leggi su Vanityfair.it Da Susan Sarandon a Willem Dafoe, dodici grandi immagini di volti dello star system soffocate dallaper raccontare quanto sta accadendo nei nostri oceani. E per porre una domanda: «Tu cosa puoi fare?»

Breathtaking: la plastica che uccide nelle foto di Fabrizio Ferri in mostra a Milano. Susan Sarandon e gli altri, avvolti dalla plastica per denunciare l’inquinamento dei mari: è Breathtaking di Francesco Ferri. BREATHTAKING, l’arte di Fabrizio Ferri denuncia l'inquinamento oceanico. «Breathtaking», quando l'inquinamento da plastica lascia senza fiato (anche) i personaggi dello spettacolo. Ne parlano su altre fonti

Breathtaking: la plastica che uccide nelle foto di Fabrizio Ferri in mostra a Milano - Da Susan Sarandon a Willem Dafoe, dodici grandi immagini di volti dello star system soffocate dalla plastica per raccontare quanto sta accadendo nei nostri oceani. E per porre una domanda: «Tu cosa pu ... (vanityfair.it)