Brasile | atterraggio d’emergenza in autostrada

autostrada. Il video dell'atterraggio d'emergenza, registrato da diversi testimoni a bordo delle loro auto, ha rapidamente fatto il giro del web diventando virale. Le immagini mostrano il velivolo bianco planare tra le corsie, sfiorando camion e vetture in movimento.L'episodio è avvenuto nello Stato di Santa Catarina, al chilometro 18 dell'autostrada in direzione Porto Alegre. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo ha subito un'avaria al motore, costringendo il pilota a un atterraggio d'emergenza. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito: sia il pilota che i passeggeri sono usciti illesi dall'accaduto.Con straordinaria freddezza, il pilota è riuscito a far atterrare l'aereo in sicurezza, posizionandolo infine sulla corsia d'emergenza e liberando la carreggiata.

