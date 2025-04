Universalmovies.it - Box Office | Un Film Minecraft domina in Italia

Il fenomeno Unnon ha risparmiato neppure il nostro paese, e l’esordio al Boxè stato da urlo.Dopo i dati da record provenienti dal BoxUSA, infatti, la pellicola ispirata al famoso videogame di successo hato in lungo ed in largo anche nel nostro paese, e lo ha fatto attraverso numeri impressionanti. Secondo i dati di Cineguru, infatti, il bottino totale del Boxè stato 7,65 milioni, con oltre il 75% degli incassi rispetto allo stesso weekend dello scorso anno, ed il 43% rispetto a sette giorni fa.L’incasso del weekend (2-6 aprile) di Unè stato 4,75 milioni di dollari, con una media per sala di 10 mila euro tondi tondi. La cifra stimata rappresenta il Miglior Primo Weekend del 2025, ben oltre l’incasso in cinque giorni di Sonic 3 (4,7 milioni), untra l’altro uscito durante le festività natalizie.