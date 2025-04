Liberoquotidiano.it - Borse, nuovo crollo: cosa sprofonda a Piazza Affari

Un'altra apertura nera per lemondiali. Sulla scia deldi Wall Street venerdì e delleasiatiche per i dazi di Trump, i listini europei non trovano pace e scivolano ancora. Francoforte che è partita in calo di oltre il 9% cede il 7,4%, Milano e Parigi, che hanno fatto fatica in avvio perché gran parte dei titoli non riuscivano a entrare agli scambi per eccesso di ribasso, perdono rispettivamente il 7,6% e il 5,9%. Pesante anche il risultato di Londra (-5,2%) Apprensione a, dove l'indice Ftse Mib si attesta ora poco sotto il 6%, con i bancari in caduta libera, come la Popolare di Sondrio a -9,84%, Monte dei Paschi di Siena a -9,38% e Generali a -5,95%. Tra gli energetici, Eni viaggia a -5,81% ed Enel a -5,15%. Sul fronte valutario, l'euro apre in rialzo sopra quota 1,10 dollari.