Borse Ko Meloni e Giorgetti in manovra per proteggere le imprese dai dazi

Borse, di passione allo stato puro. Dopo i crolli di giovedì e venerdì, che in Europa hanno mandato in fumo centinaia di miliardi di capitalizzazione, anche oggi i dazi di Donald Trump hanno affossato mercati e listini, demolendo l’umore degli investitori. Il risveglio del lunedì nero è arrivato con l’Asia: Seul -5,57%, Tokyo -7,83%, Hong Kong precipitata a -13,22%, Shanghai -7,34%, Shenzhen -10,79%. Mentre l’Europa, a età giornata, mandava in fumo quasi 890 miliardi in poco meno di 3 ore di contrattazioni. Guardando i singoli listini, Milano perdeva il 6,17%, Francoforte il 5,68%, Parigi il 5,56%, Madrid il 5,33% e Londra il 4,52%.E pensare che per Trump va tutto bene, o quasi. Il presidente americano continua a minimizzare il panico sui mercati azionari, paragonando i dazi a “una cura” destinata a risolvere i mali dell’economia americana: “A volte è necessario assumere farmaci per curarsi”. Formiche.net - Borse Ko, Meloni e Giorgetti in manovra per proteggere le imprese dai dazi Leggi su Formiche.net Un’altra giornata di forti ribassi per le, di passione allo stato puro. Dopo i crolli di giovedì e venerdì, che in Europa hanno mandato in fumo centinaia di miliardi di capitalizzazione, anche oggi idi Donald Trump hanno affossato mercati e listini, demolendo l’umore degli investitori. Il risveglio del lunedì nero è arrivato con l’Asia: Seul -5,57%, Tokyo -7,83%, Hong Kong precipitata a -13,22%, Shanghai -7,34%, Shenzhen -10,79%. Mentre l’Europa, a età giornata, mandava in fumo quasi 890 miliardi in poco meno di 3 ore di contrattazioni. Guardando i singoli listini, Milano perdeva il 6,17%, Francoforte il 5,68%, Parigi il 5,56%, Madrid il 5,33% e Londra il 4,52%.E pensare che per Trump va tutto bene, o quasi. Il presidente americano continua a minimizzare il panico sui mercati azionari, paragonando ia “una cura” destinata a risolvere i mali dell’economia americana: “A volte è necessario assumere farmaci per curarsi”.

Borse Ko, Meloni e Giorgetti in manovra per proteggere le imprese dai dazi. Governo, Meloni ancora ko per l’influenza, il Cdm vara la stretta edilizia e le semplificazioni sul Pnrr. Monti ricorda quando Giorgetti e Meloni stavano con lui. Che umiliazione in aula!. Ne parlano su altre fonti

Borse Ko, Meloni e Giorgetti in manovra per proteggere le imprese dai dazi - Un’altra giornata di forti ribassi per le Borse, di passione allo stato puro. Dopo i crolli di giovedì e venerdì, che in Europa hanno mandato in fumo centinaia di miliardi di capitalizzazione, anche o ... (formiche.net)

Meloni, strumenti negoziali e economici a sostegno imprese - Giorgia Meloni si prepara a riunire oggi pomeriggio la task force di ministri per valutare, settore per settore, le ricadute dei dazi Usa sulle produzioni italiane. (ansa.it)

Dazi, crollano le borse. Meloni: "Lunedì vertice". Negli Usa in vigore dazi aggiuntivi del 10% - Entrati in vigore i dazi del 10% sull'import Sono entrati in vigore alle0:01 di sabato ora di Washington (le 6:01 in Italia) i dazi aggiuntivi del 10% imposti dall'amministrazione Trump su gran parte ... (msn.com)