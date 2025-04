Borse europee in calo | Milano Amsterdam e Madrid perdono oltre il 5%

Borse europee continuano a vivere il loro 'lunedì nero', pur provando a frenare il sell off. Con i future sull'avvio di Wall street chiaramente negativi ma non in crollo verticale, nel Vecchio continente i listini peggiori sono quelli di Milano, Amsterdam e Madrid, che cedono oltre il 5%, seguiti da Parigi che ondeggia attorno alla perdita dei cinque punti percentuali. In un clima ancora molto nervoso e volatile, la Borsa di Francoforte scende del 4,6% e Londra del 4,5%, con il mercato azionario di Mosca che cede il 2,9%. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ondeggia al momento piuttosto calmo attorno ai 125 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,7%. Piatto l'euro contro il dollaro a quota 1,09 euro, mentre tra le criptovalute il Bitcoin cede il 7% poco sopra i 76mila dollari.

