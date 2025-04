Borse europee ancora a picco

Borse europee, che iniziano la settimana in forte calo, proseguendo il tracollo già registrato venerdì scorso. L'inasprirsi della guerra commerciale lanciata dall'amministrazione Trump, con la conseguente risposta della Cina, ha alimentato timori sempre più concreti di una recessione globale. Molti analisti hanno rivisto al rialzo la probabilità di un rallentamento economico.

