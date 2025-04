Borse di studio per le scuole secondarie di 2 grado dal 9 aprile sarà possibile presentare le domande

possibile presentare domanda per il contributo relativo alle Borse di studio per gli studenti della scuola secondaria di 2° grado per l’anno scolastico 2024/2025. sarà possibile. Anconatoday.it - Borse di studio per le scuole secondarie di 2° grado, dal 9 aprile sarà possibile presentare le domande Leggi su Anconatoday.it ANCONA – Il Comune di Ancona, in attuazione della delibera della Regione Marche 144 del 12/02/2025, comunica che èdomanda per il contributo relativo allediper gli studenti della scuola secondaria di 2°per l’anno scolastico 2024/2025.

Borse di studio da 150 a 500 euro per studenti delle superiori: i bandi delle Regioni. Borse di studio per le scuole secondarie di 2° grado, dal 9 aprile sarà possibile presentare le domande. Regione, 993 studenti riminesi riceveranno borse di studio per un investimento di oltre 263 mila euro. REGIONE LOMBARDIA: Dote scuola Componente ‘Materiale didattico’ e ‘Borse di Studio Statali’, assessore Tironi: domande dall’8 aprile. Dote scuola Lombardia e borse di studio statali, dall’8 aprile al via le domande. EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE DELLA REGIONE LAZIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025. Ne parlano su altre fonti

Scuola, 5 milioni per le borse di studio in Emilia-Romagna: ecco a chi spettano - Grazie a fondi regionali e statali saranno quasi 24mila gli studenti a ricevere il contributo economico (che cresce). L'assessora Conti: "Investire sulla scuola significa investire non solo sul futuro ... (msn.com)

Da E-R 5 milioni per borse di studio a studenti delle superiori - (ANSA) - BOLOGNA, 27 MAR - Cresce l'importo delle borse di studio (+4%) che saranno assegnate al 100% degli studenti dell'Emilia-Romagna aventi diritto. Cinque milioni di euro le risorse stanziate dal ... (msn.com)

Dote Scuola, 15 milioni da Regione Lombardia - A partire da martedì 8 aprile 2025 sarà possibile presentare domanda di Dote Scuola - componente Materiale Didattico, anno scolastico e formativo 2025/2026, e Borse di Studio statali per l' anno scola ... (ticinonotizie.it)