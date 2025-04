Borse ancora a picco Milano -518%

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.01 Chiudono in forte calo leeuropee,affossate dai dazi Usa. Tutte aper la terza seduta consecutiva, limando comunque le perdite di inizio giornata. A Piazza Affari l' indice Fpse Mib cede il 5,18% a 32.853 punti. In caduta libera anche gli altri mercati europei. Francoforte segna -4,12%, Parigi -4,78%; Londra -4,48%, Madrid -5,11%. L'Europa brucia oltre 683miliardi di euro, dal 2 aprile in fumo 1.924 miliardi.