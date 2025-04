Ilfattoquotidiano.it - Borse a picco, volano gli indici della paura: livelli superiori a quelli del marzo 2020

L’offensiva commerciale lanciata da Donald Trump il 2 aprile ha fatto perdere alleeuropee 1.924 miliardi di euro in tre sedute. Solo oggi, lunedì 7, i listini del Vecchio continente hanno lasciato sul terreno 683 miliardi. L’indice paneuropeo Stoxx 600 è sceso del 4,5%. A volare, nel frattempo, sono i cosiddetti “” che misurano l’incertezza – volatilità – attesa dai trader. Ai massimi quando sui mercati si scatena il panico, come in questi giorni.L’indicevolatilità Vix, creato nel 1993 dal Chicago Board Options Exchange, nel corsogiornata ha superato i 54 punti, sopra al livello di 53,54 punti toccato il 2nel pienocrisi del Covid. L’altro record risale alla crisi finanziaria globale del 2008. Il primo aprile era a 22.C’è poi l’indice Fear and GreedCnn, raccolta di indicatori tra cui proprio il Vix e la domanda di beni rifugio, che punta a valutare gli umori del mercato in base alla logica che “un’eccessivatende a far scendere i prezzi delle azioni” mentre troppa avidità tende ad avere l’effetto opposto.