Borsa Oggi Continua il Ribasso Dovuto ai Dazi Anche in Europa la Cina Chiede un Confronto Equo

Dazi di Trump mettono in ginocchio il globo, la Cina risponde. Mondouomo.it - Borsa Oggi, Continua il Ribasso Dovuto ai Dazi Anche in Europa, la Cina Chiede un Confronto Equo. Leggi su Mondouomo.it Lunedì nero per i mercati finanziari, la borse europee aprono in rosso sulla scia delle borse asiatiche; idi Trump mettono in ginocchio il globo, larisponde.

Borse europee in calo con sorpresa negativa da dazi "reciproci" di Trump. Borsa: Debole Shanghai, in lieve ribasso dello 0,50% alle 05:48. Borsa: Debole Shanghai, in lieve ribasso dello 0,50% alle 05:48. Borsa: Milano apre in leggero ribasso, Ftse Mib -0,17%. Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rosso (-2,1%) con Mediobanca (-8%). Positive solo Stm, Iveco e Bper. Prevalgono le vendite a Piazza Affari e tra le altre Borse europee. Ne parlano su altre fonti

La Borsa Italiana apre in ribasso: pressione su bancari e industriali - I mercati finanziari iniziano la settimana con un andamento negativo: quali settori sono maggiormente colpiti dalle vendite? (it.benzinga.com)

Borsa: Milano chiude in deciso ribasso (-1,32%) - Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha chiuso le contrattazioni in ribasso dell'1,32% a 39.188 punti. (ANSA). (ANSA) ... (ansa.it)

Borsa Usa, futures in ribasso su arrivo dazi e attesa dati inflazione oggi - (Reuters) - I futures su Wall Street sono sotto pressione mentre gli investitori sono alle prese con la prospettiva di ulteriori dazi da parte del presidente Donald Trump e attendono i dati sull'infla ... (msn.com)