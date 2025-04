Borsa | Milano cade ancora l' Ftse Mib chiude a -518%

Borsa: Milano cade ancora, l'Ftse Mib chiude a -5,18% - Terza seduta consecutiva pesantemente negativa per le Borse europee, ancora affossate dai dazi Usa, e con loro Milano: in Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso del 5,18% a 32.853 punt ... (ansa.it)

Borsa: prosegue rally dopo taglio Bce e sollievo dazi, Milano +0,7% ma cade Amplifon - Fuori dal Ftse Mib, al minimo storico Abitare In (-24,1%) dopo l'inchiesta della procura di Milano, scivola Igd (-7,2%) nonostante il ritorno della cedola. Sul valutario, si rafforza ancora l'euro ... (ilsole24ore.com)