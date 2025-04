Quotidiano.net - Borsa: Milano (-4%) lima il calo con ipotesi pausa dei dazi Usa

Piazza Affari si avvicina alla chiusura della prima seduta della settimana provando a contenere in qualche modo le perdite, oscillando attorno a undel 4%. Di poco meno scendono gli altri mercati azionari europei, con Francoforte in ribasso del 3,6% e Parigi del 3,5%. Gli operatori tra l'altro analizzano l'che il presidente Usa Trump valuti unadi 90 giorni sui, fatta eccezione per la Cina.