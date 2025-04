Quotidiano.net - Borsa: l'Europa scivola ancora, Milano e Francoforte -7%

Sulla scia del crollo di Wall Street venerdì e delle borse asiatiche per i dazi di Trump, i listini europei non trovano pace enoche è partita in calo di oltre il 9% cede il 7,4%,e Parigi, che hanno fatto fatica in avvio perché grand parte dei titoli non riuscivano ad entrare agli scambi per eccesso di ribasso, perdono rispettivamente il 7,6% e il 5,9%. Pesante anche Londra (-5,2%)