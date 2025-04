Borsa Italiana oggi in tempo reale Asiatiche choc Hong Kong -12%

MIlano, 7 aprile 2025 – Non sembra arrestarsi il boomerang che ha travolto i mercati. Dopo il venerdì nero, oggi si prospetta un'altra giornata difficile per l'indice Ftse Mib di Borsa Italiana e le altre piazze europee. Trascinate nei vortici ribassisti dall'effetto dei dazi di Trump, un ciclone i cui contorni restano da definire. Mentre i futures del Vecchio Continente viaggiano in profondo rosso, da segnalare anche il forte rialzo dello spread che schizza verso quota 130 punti dopo aver chiuso venerdì a 119. si registra la caduta libera delle Borse Asiatiche. choc a Hong Kong: l'Hang Seng a un paio d'ore dalla chiusura si assesta a -12,4%, giornata peggiore in oltre 16 anni. Cedono oltre il 7% Shanghai e Tokyo, mentre Seul lascia sul terreno circa il 5%.

Borsa Italiana oggi in tempo reale. Asiatiche choc, Hong Kong -12% - L’effetto dazi non sembra arrestarsi. Ftse Mib limita i danni rispetto agli altri listini europei, Francoforte -8,5%. Sprofonda Tokyo. In rialzo lo spread rispetto alla chiusura di venerdì ... (quotidiano.net)

