Dopo il tonfo delle Borse asiatiche anche isprofondano sull’onda negativa dei dazi Usa. Dopo un’apertura a -1,04 Piazza Affari sprofonda. L’indiceMib lascia sul terreno il 6,53%, con le performance peggiori da parte di Unicredit (-10,82%), Azimut (-10,73%), Intesa Sanpaolo (-10,21%) e Buzzi (-10,16%). Netto calo per le principali borse europee. Il crollo maggiore è di Francoforte, che cede dopo i primi scambi l’8,1% a 18.899,75 punti. Forti perdite anche per Parigi (-6,8% a 6.789,68 punti) e Madrid (-6,62% a 11.608,90 punti). Londra cede oltre il 5,5% a a 7.632 punti, giù anche Zurigo (-6,75% a 10.877,30 punti).

Lapresse.it - Borsa italiana, Milano in profondo rosso. Ftse Mib giù del 6%. Crollano tutti i mercati europei

Borsa italiana, Milano in profondo rosso. Ftse Mib giù del 6%. Crollano tutti i mercati europei - LaPresse.

Borse oggi in diretta | Europa attesa in profondo rosso. Goldman Sachs alza la probabilità di recessione in Usa al 45%.

Borse europee in profondo rosso, tengono solo le utilities.

Piazza Affari: profondo rosso per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia.

Effetto dazi sulle Borse, Wall Street brucia 5.200 miliardi in due giorni. Milano chiude a -6,53%.

Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in profondo rosso (-3,6%), si salvano solo Terna, Italgas e A2a. Il dollaro perde terreno.