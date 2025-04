Borsa | a Milano molti titoli non aprono in tilt Ftse Mib

Borsa di Milano in tilt in avvio con buona parte dei titoli che non riescono ad aprire. Il ribasso calcolato sui pochi che scambiano è del 3,4%. Quotidiano.net - Borsa: a Milano molti titoli non aprono, in tilt Ftse Mib Leggi su Quotidiano.net Ladiinin avvio con buona parte deiche non riescono ad aprire. Il ribasso calcolato sui pochi che scambiano è del 3,4%.

Borse, lunedi nero per l'Europa: Francoforte sprofonda. Milano -6%: molti titoli non aprono. Borsa: a Milano molti titoli non aprono, in tilt Ftse Mib. Dazi, la Borsa di Milano apre in rosso con un -1% e i mercati crollano in tutto il mondo. Borsa: tonfo dell'Asia, Piazza Affari in titl. Trump: i dazi sono una 'cura necessaria'. Borsa europee a picco, Milano in tilt: -6,55%, molti titoli non aprono. Francoforte sprofonda a -8,30%, Parigi. Piazza Affari, giornata con molti cambi di direzione. Male Stellantis. Ne parlano su altre fonti

Borsa: a Milano molti titoli non aprono, in tilt Ftse Mib - La Borsa di Milano in tilt in avvio con buona parte dei titoli che non riescono ad aprire. Il ribasso calcolato sui pochi che scambiano è del 3,4%. (ANSA). (ANSA) ... (ansa.it)

Borsa europee a picco, Milano in tilt: -6,55%, molti titoli non aprono. Francoforte sprofonda a -8,30%, Parigi -6,52%. Vola lo Spread - Dazi, il lunedì inizia con il tonfo delle Borse asiatiche. Dazi, fronda repubblicana e pressing delle Big tech: ceo in missione da Trump. «Frenare sulle tariffe» ... (ilmessaggero.it)

Borsa: Milano scivola rapidamente a -3,5%, banche pesanti - La Borsa di Milano scivola rapidamente e cede il 3,5%. A Piazza Affari si scatena una violenta corrente di vendita che colpisce le banche. Unicredit lascia sul terreno il 7%, mentre cedono oltre il 6% ... (ansa.it)