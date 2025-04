Boom di studenti disabili Ma nelle diagnosi c’è qualcosa che non torna

Laverita.info - Boom di studenti disabili. Ma nelle diagnosi c’è qualcosa che non torna Leggi su Laverita.info Gli alunni totali calano, eppure quelli bisognosi di sostegno speciale sono cresciuti del 26% in 5 anni. La «medicalizzazione» di ogni comportamento parte dagli anni Novanta.L’esperto Raffaele Iosa: «Gli insegnanti si rassegnano a non pretendere troppo: è un errore, così si perdono potenzialità Sui test medici non esiste dibattito scientifico. Le terapie offerte sono sempre di tipo clinico e non educativo».Inverno demografico: Nel distretto dei prodotti per bebè si continua a tagliare.Lo speciale contiene tre articoli.

Gli studenti disabili in Toscana sono 1.500 in più in 4 anni (+27,8%) - FIRENZE - "In appena quattro anni, gli studenti con disabilità che frequentano le scuole toscane sono 1.500 in più (+27,8%) e in alcune province sono aumentati di oltre il 40%. Al tempo stesso ... (ansa.it)