Boom di richieste | oltre 35 milioni di euro di domande per il bando destinato agli ambulanti a fronte dei 28 milioni disponibili

milioni di euro, ma già nel primo giorno di apertura della piattaforma sono arrivate domande per più di 3,5 milioni, superando di gran lunga la disponibilità prevista.Confcommercio definisce “straordinario” il successo dell’iniziativa, pensata per sostenere gli ambulanti attraverso fondi a fondo perduto. E proprio per questo l’associazione, insieme a Fiva-Confcommercio e Ascom, chiede alla Regione Abruzzo di rifinanziare la misura immediatamente dopo la chiusura ufficiale del bando.Giammarco Giovannelli (presidente Confcommercio Abruzzo), Alberto Capretti (presidente regionale Fiva-Confcommercio e presidente Confcommercio L’Aquila), Riccardo Padovano (presidente Ascom Pescara) e Marisa Tiberio (presidente Ascom Chieti) evidenziano come il commercio ambulante “sia una categoria fondamentale, capace di portare servizi essenziali anche nelle aree più interne e nei piccoli centri montani della regione”. Leggi su Citypescara.com L’avviso pubblico prevede una dotazione finanziaria complessiva di 2,8di, ma già nel primo giorno di apertura della piattaforma sono arrivateper più di 3,5, superando di gran lunga latà prevista.Confcommercio definisce “straordinario” il successo dell’iniziativa, pensata per sostenere gliattraverso fondi a fondo perduto. E proprio per questo l’associazione, insieme a Fiva-Confcommercio e Ascom, chiede alla Regione Abruzzo di rifinanziare la misura immediatamente dopo la chiusura ufficiale del.Giammarco Giovannelli (presidente Confcommercio Abruzzo), Alberto Capretti (presidente regionale Fiva-Confcommercio e presidente Confcommercio L’Aquila), Riccardo Padovano (presidente Ascom Pescara) e Marisa Tiberio (presidente Ascom Chieti) evidenziano come il commercio ambulante “sia una categoria fondamentale, capace di portare servizi essenziali anche nelle aree più interne e nei piccoli centri montani della regione”.

