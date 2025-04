Boom di emigrazioni dall’Italia | mezzo milione di partenze in 3 anni Ecco chi se ne va per trasferirsi stabilmente all’estero – I dati

Leggi su Open.online

Italia, addio. Quasidi persone hanno lasciato l’Italia tra il 2022 e il 2024 per. Solo nel 2024 sono stati 191mila gli italiani che si sono cancellati dall’anagrafe, segnando un aumento del +20% rispetto al 2023 (158mila). Il dato più alto registrato negliDuemila. È quanto emerge dalle elaborazioni del Sole 24 Ore suIstat. L’aumento è dovuto in gran parte agli espatri di cittadini italiani (+36,5%), diretti soprattutto verso Germania, Spagna e Regno Unito. Il fenomeno si aggiunge in una fase di pieno inverno demografico, con effetti accentuati in alcune zone del Paese.Differenze tra Nord e SudLe province di confine registrano i tassi più alti di emigrazione: Bolzano (18,4 emigrati ogni mille residenti) è la più colpita, seguita da Imperia, Trieste, Como e Sondrio.