Boom dei fagioli di Bud Spencer | trionfano tra i consumatori con vendite record E non c’è dazio che tenga…

Non c’èo contro-che tenga quando la qualità è quella del Made in Italy. Idi Budconquistano il mondo come una scazzottata ben assestata nei saloon del western all’italiana: rustici, autentici, imbattibili. È la risposta “alimentare” alla grande sfida politico-imprenditoriale lanciata da Trump e all’epica di celluloide americana, condita di pomodoro e pane raffermo, servita su piatti di latta e girata tra i paesaggi assolati di Cinecittà. Dove prima c’era Clint Eastwood col sigaro, ora continua ad esserci Bud col cucchiaione, che imperversa sugli schermi come nei report economici delle imprese di casa nostra. E il messaggio è chiaro: anche a tavola, l’Italia non spara a salve.Ildeidi Bud, altro che dazi: «Con la nostra ricetta, meglio di Heinz»Altro che multinazionali e sapori anonimi da scaffale.