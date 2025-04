Davidemaggio.it - BOOM! Andrea Tabanelli in coppia con Antonino Spinalbese a The Couple

Leggi su Davidemaggio.it

Mancava un ultimo tassello per completare il cast di The: era sconosciuto, infatti, il nome del concorrente che avrebbe fattocon. L’imperfetto è d’obbligo perchè Davide Maggio vi annuncia in anteprima anche il compagno di gioco del parrucchiere milanese. Ad acrsi consarà. Ravennate, classe 1990,è un ex calciatore: ha esordito nel Bellaria Igea Marina nel 2011 e l’ultima squadra in cui ha militato è il Ravenna, nella stagione 2022/2023. Ha giocato anche in Serie A con il Cagliari (2014) e con il Lecce (2018/2020). Attualmente, sul suo profilo Instagram si qualifica come DJ.Gli strani follower disu InstagramA proposito di Instagram, dando un’occhiata al suo profilo, sembra che a seguire il deejay del Bagno Adriatico ci siano personaggi ‘singolari’.