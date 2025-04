Bonus salute 2025 | cos’è come richiederlo a chi spetta e cosa copre

Bonus salute è un insieme di misure pensate per garantire a tutti i cittadini – in particolare ai più fragili economicamente e socialmente – un accesso più equo ai servizi sanitari pubblici e convenzionati. Tra le agevolazioni previste spiccano detrazioni fiscali, contributi diretti e esenzioni specifiche.Le principali misure a sostegno del diritto alla saluteMedico (Getty Images).La misura cardine resta la detrazione Irpef al 19 per cento per le spese mediche, valida per farmaci, visite, esami, dispositivi e spese Covid, superando la franchigia di 129,11 euro. Non sono previsti limiti di reddito per questo beneficio. Confermato anche il Bonus Psicologo, che nel 2025 offre fino a 1.500 euro per Isee sotto i 15 mila euro, e fino a 500 euro per chi ha redditi più alti. L'accesso avviene tramite graduatoria Inps.

